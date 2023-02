Porträt Das ist Andreas Wellinger

In der darauffolgenden Saison lief es gar nicht für Wellinger. Regelmäßig schied er in Qualifikation oder erstem Durchgang aus. Bei der WM 2019 in Seefeld durfte er im Einzel von der Großschanze zwar antreten, verpasste aber auch dort den zweiten Durchgang. Für das Team, dass Gold holte, nominierte der Bundestrainer den Olympiasieger nicht. Wellinger jubelte aber fair mit seinen Kollegen.