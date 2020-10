Am 21. November startet die neue Saison der Skispringer im polnischen Wisla. Dieses Jahr wird neben den Nordischen Skiweltmeisterschaften in Oberstdorf zusätzlich noch die Skiflug-WM in Planica vom vergangenen März nachgeholt. Aus deutscher Sicht zählt wie immer auch die Vierschanzentournee zu den Höhepunkten.Hier finden Sie alle Weltcupstationen 2020/21 der Skispringer.