Slalom

Der Slalom wird auch als Torlauf bezeichnet.Der technisch anspruchsvollste Disziplin ist der älteste Wettbewerb im Ski Alpin. Die Slalomkurse werden in jedem Rennen von einem Trainer oder Betreuer aufgestellt. Über die Saison verteilt, ist jede Nation mal dran und damit eventuell im Vorteil, weil der Kurs den Vorlieben des eigenen Athleten entspricht. Gefahren wird in der Regel in zwei Läufen. Die Kurse haben sehr kurze Torabstände, die extrem schnelle Richtungswechsel erfordern. Die Skifahrer kippen die Stangen mit Körper oder Hand weg, da die Fahrtlinie der Ski sehr nahe an den Stangen vorbei führt. Die Standen müssen umfahren werden. Gerät eine Stange beispielsweise zwischen die Ski oder verpasst man eine Stange, wird man disqualifiziert.