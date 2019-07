Wo wird Wimbledon 2019 übertragen?

Der Pay-TV-Sender Sky berichtet wie in den vergangenen Jahren ausgiebig und auf fünf Kanälen rund 350 Stunden live aus Wimbledon. Neu in diesem Jahr ist die Konferenz auf Sky Sport 1, die parallel Live-Matches, Highlights, Analysen und Interviews bietet. Die Übertragungen können Sky-Kunden zudem online bei Sky Go verfolgen.

(Quelle: sid)