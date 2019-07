Rafael Nadal - Der Sandplatzkönig

Auf Sand ist und bleibt Nadal unschlagbar. Das bewies er jüngst wieder bei den French Open in Paris, wo er mit seinem zwölften Triumph das Dutzend voll machte. Doch auch in Wimbledon hat der Spanier schon zweimal gewonnen. Im Vorjahr unterlag er erst in einem dramatischen Halbfinale dem späteren Sieger Djokovic. Wie dieser absolvierte Nadal in diesem Jahr kein einziges Vorbereitungsturnier auf Gras. Auch hier bleibt also ein Fragezeichen hinter der Rasen-Form.