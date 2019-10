SERENA WILLIAMS (USA) - TENNIS

Nach der Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia am 1. September 2017 wäre sie nach eigenen Angaben "fast gestorben". Seit dem Comeback hat sie kein Turnier gewonnen. Vier Mal stand sie im Finale eines Grand-Slam-Turnieres, verlor aber alle vier Endspiele: In Wimbledon 2018 (gegen Angelique Kerber) und 2019 (Simona Halep), bei den US Open 2018 (Naomi Osaka) und 2019 (Bianca Andreescu).