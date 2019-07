Der kolumbianische Radprofi Egan Bernal steht vor dem Gesamtsieg bei der 106. Tour de France. Der 22-Jährige vom Team Ineos belegte am Samstag beim Erfolg des Italieners Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) auf der letzten Bergetappe in Val Thorens Platz vier und geht damit als Spitzenreiter auf das letzte Teilstück am Sonntag nach Paris. Dort wird das Gelbe Trikot traditionell nicht mehr attackiert. Das sind die Bilder von der 20. Etappe.