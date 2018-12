Die Handball-WM 2019 findet vom 10. bis 27. Januar in Deutschland und Dänemark statt. Bundestrainer Christian Prokop hat am 21. Dezember 18 Spieler in den vorläufigen WM-Kader für die Vorbereitung auf das Turnier berufen. 17 Spieler darf er in den finalen Kader nominieren und elf zusätzliche in den erweiterten. Das ist der vorläufige Kader (Stand 21. Dezember 2018).