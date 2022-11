Youssoufa Moukoko (17, Borussia Dortmund, kein Länderspiel)

Was für eine Entwicklung! Moukoko war in allen Jugendteams seiner Zeit stets voraus, jetzt winkt ihm in der Nationalmannschaft ein Rekord. Sollte Flick den BVB-Youngster einsetzen, löst er Karl-Heinz Schnellinger als jüngsten deutschen Spieler der WM-Geschichte ab. Moukoko wird am Tag der Eröffnung am 20. November 18 Jahre alt.