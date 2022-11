FIFA-Präsident Gianni Infantino hat nach jahrelangen Diskussionen über den umstrittenen WM-Gastgeber Katar im November 2022 genug von der Kritik. „Konzentrieren wir uns auf den Fußball“, schrieb Infantino übereinstimmenden Medienberichten zufolge in einem Brief an die Verbände der 32 WM-Teilnehmer. Kurz vor Turnierbeginn versicherte der Chef des Weltverbandes, ihm sei bewusst, dass „der Fußball nicht in einem Vakuum existiert und es weitreichende politische Probleme auf der ganzen Welt gibt“. Er fordert: „Bitte lasst nicht zu, dass der Fußball in jeden politischen und ideologischen Kampf gezogen wird.“