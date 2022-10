Linton Maina

Der flotte Außenspieler des 1. FC Köln (rechts im Bild) entwischte seinem Hoffenheimer Gegenspieler Stanley Nsoki mehrmals mit seinem enormen Tempo. In der 13. Minute sorgte er so auch für die Führung der Domstädter, auf Vorarbeit von Maina traf Florian Kainz zum 1:0. Gegenspieler Nsoki wurde zur Pause aus „taktischen Gründen“ ausgewechselt. In der zweiten Hälfte ging Maina dann aber die Puste aus. Nicht verwunderlich, denn erst am Freitag wurde der 23-Jährige im Conference-League-Match gegen den 1. FC Slovácko verletzt ausgewechselt.