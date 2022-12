Turnier-Enttäuschungen Das sind die Tiefpunkte der deutschen WM-Geschichte

WM 1978 in Argentinien - Aus in der 2. Gruppenphase

Das 2:3 gegen Österreich ist längst in die Geschichte eingegangen - in Deutschland als „Schmach von Cordoba“, in Österreich als „Wunder“. Gleiches gilt für die Radioreportage von Edi Finger. „I wer' narrisch“, schrie der Österreicher, als Hans Krankl in der 88. Minute das Siegtor erzielte. Für Krankl ist es bis heute eine „Sternstunde des österreichischen Fußballs, die in wunderschöner Erinnerung bleibt“. Für Helmut Schön war das denkwürdige Spiel sein letztes als Bundestrainer. Dass er aufhören würde, stand schon vor dem WM fest.