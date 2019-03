Serge Gnabry

Früh drin im Spiel, wie man so sagt, scheiterte in der Anfangsphase mit einem Schuss am holländischen Torwart Jasper Cillessen. Das machte offenbar Lust auf mehr, Traumtor in den Winkel zur 2:0-Führung. Zuvor hatte er den für unbezwingbar gehaltenen Verteidiger Virgil van Dijk schlecht aussehen lassen. In der zweiten Hälfte mit einem Hang zur Unsichtbarkeit. Das hing auch mit fehlenden Zuspielen zusammen.

Note 3+