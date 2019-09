André Breitenreiter:

Breitenreiter führte den SC Paderborn in die Bundesliga, heuerte dann bei Schalke 04 an. Der 45-Jährige ist also gewohnt, unter Druck zu arbeiten. Zuletzt arbeitete er bei Hannover 96 mit denen er ebenfalls den Aufstieg schaffte und dann in Januar diesen Jahres beurlaubt wurde.