Nach seiner plötzlichen Entlassung am 16. März 2011, sorgte Magath für eine echte Überraschung und kehrte nur zwei Tage später zum VfL Wolfsburg zurück. Die zweite Liaison war jedoch nicht von Erfolg geprägt. In Erinnerung blieb lediglich, dass er in der Saison 2011/12 sage und schreibe 36 Spieler in der Bundesliga einsetzte.