Kostenpflichtiger Inhalt: Siegesserie in Braunschweig gerissen : Fortuna hat eine Chance verpasst

Kenan Karaman im Spiel bei Eintracht Braunschweig. Foto: Christof Wolff

Meinung Braunschweig/Düsseldorf Die Nullnummer in Braunschweig war ein Dämpferchen in Fortunas Kampf um den Aufstieg. Die Düsseldorfer tun sich mitunter schwer, für manche taktische Herausforderungen unmittelbar Lösungen zu finden. Will man seine Ziele erreichen, muss das verbessert werden. Grund für Panik gibt es nicht.