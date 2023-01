Im Transfer-Endspurt Wie Fortuna doch noch einen Zugang präsentieren will

Natürlich ist das zuvorderst ein hausgemachtes Problem. Fortuna hat in den vergangenen Transferperioden über ihre Verhältnisse gelebt. So einfach, so simpel ist die Ausgangslage. Nun ist das Budget derart ausgereizt, dass man in einer misslichen Lage ist. Der Handlungsspielraum, auf dem Markt noch diese und jene Verstärkung zu verpflichten, ist extrem gering.