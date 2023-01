Verlängerung bis 2025 Darum hat sich Thioune langfristig für Fortuna entschieden

So oder so ähnlich habe es alle Beteiligten an diesem Tag umschreiben, auch Sportdirektor Christian Weber, der im zweiten Teil der Pressekonferenz den Platz von Klaus Allofs eingenommen hat. Das Wort „Aufstieg“ nimmt an diesem Mittag niemand in den Mund. Und doch ist die Botschaft mehr als deutlich zu vernehmen: Fortuna will die Chance wahrnehmen, im Rennen um einen Platz für die Bundesliga ein gehöriges Wort mitzusprechen.