Diese Zusagen gibt es Fortuna für alle – was mit den Ticket-Daten passiert

Es ist schon zur vorgerückten Stunde in einem Nebenraum der Sportmesse Spobis, als gleich drei Akteure der Branche interessante Einblicke in ihre Gedankenwelt gewähren. Auf dem Podium in Raum 10 stehen Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung des SV Werder Bremen, Alexander Jobst, Vorstandschef von Fortuna, und ein gewisser Johannes Koch.