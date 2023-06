Mit Blick auf nächste Saison Warum sich viele Dauerkarteninhaber über Fortuna ärgern

Düsseldorf · Bei einem Teil der Dauerkarteninhaber Fortunas hat sich gehörig Wut aufgestaut. Schuld daran sind Umbaumaßnahmen in der Arena zur EM 2024 in Düsseldorf, durch die Plätze wegfallen. Was nach dem Turnier geplant ist. Was in einem offenen Brief der Betroffenen steht. Wie es weitergeht.

02.06.2023, 07:02 Uhr

So gut werden Fortunas Heimspiele besucht 40 Bilder Foto: Frederic Scheidemann

Die Zweitligasaison 2022/23 ist gerade erst beendet, aber der Blick vieler Fortuna-Fans richtet sich bereits jetzt ganz fest auf die kommende Spielzeit. Das hat natürlich in erster Linie mit der Kaderplanung zu tun: Wie wird es Sportvorstand Klaus Allofs, Sportdirektor Christian Weber und Trainer Daniel Thioune gelingen, die Lücke zu schließen, die der Abgang von Topscorer Dawid Kownacki hinterlässt? Hier geht es zur Bilderstrecke: So gut werden Fortunas Heimspiele besucht