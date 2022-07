Wo dringend nachgebessert werden muss : Warum sich Fortuna durch Sieg nicht blenden lassen sollte

Meinung Magdeburg Ein Auftakt nach Maß für Fortuna in der Zweiten Liga – doch der 2:1-Erfolg in Magdeburg darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch viel Arbeit auf Daniel Thioune wartet. Und Sportvorstand Klaus Allofs, denn der Kader braucht dringend neue Impulse. Was sich ändern sollte.