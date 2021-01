Kenan Karaman: „Ich hatte früh eine gute Torchance – wenn ich den Ball in dieser Szene besser treffe, geht er vielleicht auch rein. Es kann aber nicht sein, dass diese Möglichkeit in 90 Minuten unsere einzige Großchance bleibt. Wir hatten zu wenig Tempo mit dem Ball und Braunschweig hat es in der Fünferkette gut gemacht. Sie standen tief, haben gut verteidigt und viele lange Bälle geschlagen. Wir hätten unsere Siegesserie natürlich gerne weiter ausgebaut. Aber in Aue wollen wir auf jeden Fall schon wieder gewinnen."