In den kommenden Wochen : So plant Allofs die neue Saison mit Fortuna

Exklusiv Düsseldorf Fortuna geht ambitioniert in die neue Saison – statt Abstiegskampf möchte man diesmal bevorzugt um einen der vorderen Plätze mitspielen. Das Grundgerüst der Mannschaft steht. Doch es gibt auch noch einige offene Baustellen. Was die nächsten Schritte sind. Was der Sportvorstand plant.