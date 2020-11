Kostenpflichtiger Inhalt: Senf drupp mit Friedhelm Funkel : „Warum sollte es wegen mir einen Machtkampf geben?“

Friedhelm Funkel. Foto: dpa

Meinung Düsseldorf Bei Fortuna Düsseldorf geben ganz viele ihren Senf dazu – auch jede Woche in unserer Rubrik „Senf drupp“. Heute schreibt Friedhelm Funkel. Der Ex-Trainer kann sich so manche Spekulation um ihn so gar nicht erklären und lobt Oliver Fink.