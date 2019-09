Bundesliga 19/20: 4. Spieltag: Reaktionen der Trainer

Friedhelm Funkel (Fortuna Düsseldorf): "Mit dem Punkt bin ich zufrieden, vor allem aber auch mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Genau so will ich sie sehen! Wir haben viel Leidenschaft auf den Platz gebracht und sind gut in die Zweikämpfe gekommen. Dazu haben wir, wenn es möglich war, nach vorne gespielt. Der Punkt geht für beide Mannschaften in Ordnung – in unserem 19. Bundesliga-Heimspiel war es das erste Unentschieden. Wir wollten an die gute Leistung in Frankfurt anknüpfen und das ist uns gelungen. Genau so will ich das Team auch in den nächsten Wochen sehen."