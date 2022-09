Jonas Hofmann trieb das Spiel ab Mitte der ersten Hälfte häufiger an und zeigte ein paar gute Läufe. Traf den Ball nach Scallys Zuspiel nicht richtig, wurde bei einer weiteren guten Chance in Unterzahl geblockt. War somit gefährlich, aber nicht effektiv – was sich in der Nachspielzeit zeigte, als ein Pass auf Thuram völlig misslang. Note 4+