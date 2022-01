Marvin Friedrich verdrängte als Winter-Zugang Ginter aus der Startelf. Zeigte mit einem Fernschuss und per Kopf in der ersten Hälfte, warum er für seine Torgefahr bekannt ist. Traf Bellarabi leicht am Fuß, was zum Elfmeter führte und war auch am zweiten Gegentor beteiligt. Machte im Passspiel wenig Fehler, muss im Spielaufbau aber zulegen. Note 4-