Jeremie Frimpong

Suchte immer wieder den Weg nach vorne, fand ihn auch in einigen Situationen, blieb dann aber in der letzten Aktion zu ungenau oder an der Defensive der Portugiesen hängen. In der zweiten Halbzeit baute der Niederländer zunehmend ab. Seine gelb-rote Karte kurz vor dem Abpfiff war überflüssig wie ein Kropf.

Note: 5