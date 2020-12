Oscar Wendt (Linksverteidiger)

Ramy Bensebainis Rückkehr deutet sich auch fürs Frankfurt-Spiel nicht an. Acht Startelfeinsätze in Folge hat kaum ein Feldspieler für Borussia in dieser Saison erreicht. Wendt macht keinen sonderlich müden Eindruck. Alternativ könnte Rose einmal von Beginn an hinten links auf Valentino Lazaro setzen.