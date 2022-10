Bei der WM 2014 in Brasilien lief es für Xabi Alonso und die spanische Nationalmannschaft aber überhaupt nicht. Nach Niederlagen gegen die Niederlande und Chile musste der Weltmeister schon nach der Vorrunde die Heimreise antreten. Xabi Alonso stand dabei in allen Spielen in der Startelf und erzielte im ersten Spiel die zwischenzeitliche Führung.