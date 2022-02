Edmond Tapsoba Im ersten Spiel nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup musste der Burkiner aufgrund des Ausfalls von Abwehrchef Jonathan Tah gleich von Beginn an ran. In einigen Situationen fehlte ihm die gedankliche Frische. Lenkte einen Versuch von Tiago Tomas an den Querbalken (27.) und fälschte in der Schlussphase dann noch einen Schuss an den Pfosten (88.) ab.

Note: 4