Kerem Demirbay

Verbuchte in der Anfangsphase zwei schlimme Fehlpässe und hielt seine Ideen in einigen Szenen für besser als sie tatsächlich waren. Kam dann aber zunehmend besser rein und trat zudem einige gute Standards. Einer seiner Freistöße fand in der 74. Minute den Kopf von Patrik Schick, der daraus das 2:0 machte. Scheiterte kurz vor dem Abpfiff mit einem Foulelfmeter an Yann Sommer und sorgte so für eine hektische Schlussphase.

Note: 3-