Jonathan Tah

Der Abwehrchef rettete seinem Team mit einem wuchtigen Kopfball nach Vorarbeit des eingewechselten Karim Bellarabi das Remis (84.). Schon in der ersten Hälfte verbuchte der Innenverteidiger per Kopf eine gute Gelegenheit (11.) und war auch in den defensiven Duellen zumeist Herr der Lage.

Note: 2