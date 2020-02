Kai Havertz Erzielte nach schlimmen 20 Minuten der Werkself den Ausgleich per Lupfer und hatte dabei wohl auch etwas Glück, dass Neven Subotic den Ball noch leicht berührte und ihn so in die hohe Flugkurve brachte. Auch sonst war es eine mindestens ordentliche Leistung des Nationalspielers, dem aber in dieser kampfbetonten Partie längst nicht alles gelang, was er sich vornahm. Note: 2-