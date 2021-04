Moussa Diaby

In den raren Momenten, in denen sich der Franzose dem Tor von Manuel Neuer näherte, war er in seinen Dribblings zu verspielt. Da sich das Geschehen über weite Strecken vor allem in Bayers Hälfte abspielte, war von ihm nicht viel Gutes zu sehen. Zur Halbzeit blieb er in der Kabine.

Note: 5