Karim Bellarabi

Geblockte Flanken, verlorene Eins-gegen-Eins-Situationen und schlechtes Timing bei Grätschen kennzeichneten in vielen Situationen die Leistung des Flügelspielers, der einst in seiner Jugend für Werder Bremen spielte. Seine Hereingabe auf Kevin Volland nach etwa 35 Minuten hätte ein Tor verdient. Zur Halbzeit blieb er in der Kabine und das brasilianische Talent Paulinho kam ins Spiel.

Note: 4