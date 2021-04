Lukas Hradecky

In seinem ersten Spiel nach überstandener Achillessehnenverletzung bekam der Finne kaum Szenen, um sich in seiner Hauptfunktion als Torhüter auszuzeichnen. In den meisten Fällen wurde er als Anspielpartner benötigt. Beim Gegentreffer war er machtlos.

Note: 3