Familiensache Formel 1: Väter, Söhne und Onkel in der Königsklasse

GILLES UND JACQUES VILLENEUVE (hier mit Michael Schumacher)

"Salut Gilles". So steht es in großen, geschwungenen Buchstaben auf dem Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal geschrieben, gleich neben der Startlinie. Vater Villeneuve fuhr jahrelang für Ferrari, wurde 1979 Vizeweltmeister und starb 1982 viel zu früh bei einem schrecklichen Unfall im belgischen Zolder. In seiner kanadischen Heimat und auch in Italien sind Straßen nach ihm benannt, in Zolder und in Imola tragen Kurven seinen Namen. Zweifellos hat Gilles Villeneuve den bleibenderen Eindruck hinterlassen in der Formel 1 - sein Sohn allerdings war Weltmeister. 1997 gewann Jacques Villeneuve im Williams den Titel.