8. März 2017: FC Barcelona - Paris St. Germain 6:1



Nach dem 0:4 im Hinspiel in Paris standen die Chancen für Barcelona, doch noch das Viertelfinale der Champions League zu erreichen, sowieso schon nicht so gut. Doch das Rückspiel ließ sich gut an, die Katalanen führten bereits mit 3:0 und schnupperten am Wunder. Dann traf Edinson Cavani für die Gäste, Barca brauchte drei weitere Tore. In der 88. Minute fiel das 4:1. Und dann wurde die Partie zu einem der verrücktesten Fußballspiele in der Geschichte. Durch zwei Treffer in der Nachspielzeit schaffte Barca doch noch das Wunder.