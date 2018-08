Turnen Erstmals gehen in Glasgow die Männer an die Geräte. In der Qualifikation wollen es die Turner um Barren-Spezialist Marcel Nguyen besser machen als die deutschen Frauen und sich für das Team-Finale am Samstag qualifizieren. Zudem wird entschieden, wer sich im Finale Hoffnungen auf eine Geräte-Medaille machen darf. Andreas Bretschneider gehört zu den Aspiranten auf Edelmetall am Reck.