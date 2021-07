17 Mal gewannen deutsche Athleten 2016 in Rio Olympia-Gold. Chancen, diese Bilanz zu übertreffen, gibt es genügend, doch nach der langen Corona-Pause ist in vielen Sportarten unklar, auf welchen Niveau die deutschen Olympia-Teilnehmer sind. Wir geben einen Überblick über die größten Gold-Hoffnungen in den olympischen Konkurrenzen.