Studieren in der Pandemie : Unis: Erst bei 80 Prozent Impfquote öffnen

Studierende im ersten Semester in Baden-Württemberg zu Beginn des Wintersemesters 2020. Foto: Sebastian Gollnow/dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Die Rektoren knüpfen einen vollen Präsenzbetrieb daran, dass die meisten jungen Leute immunisiert sind. Zudem verlangen sie Sonder-Impfaktionen. Die Studierenden wollen in den Gesprächen mit dem Land mitreden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kirsten Bialdiga

Die Universitäten in Nordrhein-Westfalen sollen nach dem Willen der Rektoren nur bei einer hohen Impfquote vollständig wieder öffnen. „Es muss zu Semesterbeginn eine Durchimpfung nicht nur der Mitarbeitenden, sondern auch der Studierendenschaft von mindestens 80 Prozent erreicht sein, und die Delta-Variante darf nicht erneut zu einer hohen Infektionsrate in der Bevölkerung geführt haben“, sagte der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz, Lambert T. Koch, unserer Redaktion. Nur wenn beides gegeben sei, könnten die Abstandsregeln fallen. Wegen des knappen Raumangebots könne es ansonsten nur in begrenztem Umfang Präsenzangebote geben.

Die Hochschulen zählen aktuell zu den Einrichtungen im Land mit den strengsten Corona-Regeln. Anders als in der Gastronomie oder im Freizeitbereich halten die Universitäten im Rahmen ihrer Hochschulautonomie weitgehend an den bisherigen Vorschriften fest – Online-Vorlesungen dominieren nach wie vor den Alltag der Studierenden. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte darauf gedrungen, angesichts sinkender Infektionszahlen noch im Sommersemester die Universitäten stärker zu öffnen. Die Landesregierung führt mit der Landesrektorenkonferenz weiterhin Gespräche über den Lehrbetrieb im Wintersemester, das im Oktober beginnt.

Info NRW stellt ein Viertel aller Studierenden Hoher Anteil Mit 750.000 Studierenden stammt in Deutschland ein Viertel aus Nordrhein-Westfalen. Der Anteil Nordrhein-Westfalens an der Gesamt­bevölkerung beträgt nur etwa ein Fünftel. Viel Frust In Berlin stieg die Abbruch­quote seit Pandemie­beginn um 20 Prozent. Zahlen für NRW gibt es bisher nicht.

Damit möglichst viele Studierende bis zum nächsten Semesterbeginn vollständig geimpft seien, müsse jetzt dringend eine spezielle Impfkampagne für junge Menschen gestartet werden, forderte Koch: „Es reicht nicht, dass in Deutschland nun wohl tatsächlich genügend Impfstoff für alle Impfwilligen vorhanden ist. Uns geht es wesentlich darum, dass die Impfung rechtzeitig erfolgt, das heißt, dass alle aktuellen und künftigen Studierenden auch tatsächlich im Juli ihre erste Impfung erhalten.“ Für junge Menschen und Studierende müssten daher eigene Impfkontingente reserviert und auch an Universitäten und Unikliniken verimpft werden: „Andere Bundesländer, wie Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin oder auch Bremen, zeigen grundsätzlich, dass studentische Impfkampagnen möglich und sinnvoll sind.“ Koch bot an, dass die Hochschulen mit dem Land gemeinsam Werbung für eine solche Aktion machen könnten, „damit auch trägere Studierende dies als an sie gerichtetes Angebot wirklich wahrnehmen“. Die Nachfrage nach Impfungen lasse gerade unter jungen Menschen nach.

Die Vertretung der Studierenden, die Landes-Astenkonferenz, begrüßt die Forderungen: „Eine hohe Impfquote ist Grundvoraussetzung für die Wiederöffnung der Hochschulen“, sagte deren Koordinator Tobias Zorn. Eine spezielle Impfaktion müsse es auch in Nordrhein-Westfalen geben. Um die Sicherheit von Studierenden und Lehrenden zu garantieren, müssten aber Großveranstaltungen weiter online stattfinden und Seminare mit reduzierter Personenzahl. Es müsse zudem für gute Belüftung, etwa durch Luftfilter, gesorgt sein. Die Abstands- und Maskenpflicht müsse weiter gelten. Zorn verlangte, an den Gesprächen mit dem Land beteiligt zu werden: „Es ist ein Skandal, die Stimme der Studierenden gerade in der aktuellen Situation nicht zu hören.“

Die Opposition dringt auf schnelle Entscheidungen: Es müsse jetzt Planungssicherheit für die Hochschulen hergestellt werden, sagte der wissenschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Dietmar Bell. Matthi Bolte-Richter (Grüne) kritisierte: „Wenn sich die Landesregierung jetzt nicht auf den Weg macht, wird der Großteil der Studierenden weiter digital von zu Hause aus studieren müssen.“ Viele Hochschulen hätten nicht einmal Testkapazitäten. Die parteilose Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen äußerte sich bis zum Redaktionsschluss nicht.

Koch nennt weitere mögliche Konsequenzen einer zu geringen Impfquote: Zu prüfen sei, ob Hochschulen Studierende, die nicht getestet, geimpft oder genesen sind, vom Präsenzunterricht ausschließen könnten. Er betonte aber: „Bevor endgültige Entscheidungen zum Wintersemester getroffen werden, wird die Situation über die kommenden Wochen hinweg natürlich intensiv beobachtet.“

(kib)