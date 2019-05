Herkunft: Martin Schirdewan ist selbst als Spitzenkandidat im Wahlkampf nicht aus dem Schatten der Linken-Prominenz herausgekommen. Der promovierte Politologe mit Regionalbüro in Emmerich gehört zum „roten Adel“, also aus einer Familie, die über Generationen aus Sozialisten und Kommunisten bestand. Sein Großvater Karl war führender SED-Politiker, bis er sich in der Frage einer Öffnung der Partei mit Walter Ulbricht überwarf. 2012 wurde Schirdewan in den Parteivorstand der Linken gewählt.