Trauer in Mönchengladbach Diese bekannten Gladbacher sind 2022 gestorben

Veit Luxem war Vorstandsvorsitzender der Volksbank Mönchengladbach, Erkelenz, Meerbusch. Luxem gehörte dem Vorstand der Genossenschaftsbank mehr als 27 Jahre an und hatte in dieser Zeit mehrere Fusionen in seinem Haus mitverantwortet. Er prägte fast drei Jahrzehnte maßgeblich das Bankenwesen in der Region. Am 25. Oktober 2022 starb Luxem im Alter von 62 Jahren.