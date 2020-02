Präsident des Tierschutzbundes : „Wir haben heute Sauen, die 24 Ferkel zur Welt bringen, aber nur 14 Zitzen haben“

Thomas Schröder in seinem Büro in der Zentrale des Tierschutzbundes in Bonn. Foto: Anne Orthen (ort)

Bonn Der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder, über das System der Schweinehaltung, die Verfehlungen von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, höhere Preise für Fleisch und einen Sachkunde-Nachweis für Haustiere.

Herr Schröder, die derzeitige Bundesregierung ist seit fast zweieinhalb Jahren im Amt. Wie fällt Ihr Urteil für den Tierschutz aus?

Schröder Die Tierschutzpolitik der Bundesregierung hat komplett versagt. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner kann oder will den Tierschutz nicht durchsetzen. Beides wäre dramatisch. Wenn sie es nicht kann, heißt das, dass der ökonomische Druck zu groß ist. Deswegen muss der Tierschutz raus aus dem Landwirtschaftsministerium. Gerade bei der Nutztierhaltung sehe ich ja, wie stark die Fragen des Tierschutzes mit ökonomischen Fragen kollidieren. Wir brauchen deshalb eine Schnittstelle Tierschutz, ähnlich einem Digital-Staatssekretär im Kanzleramt. Die Wertigkeit des Tierschutzes ist in der Bevölkerung so stark gewachsen, dass man es nicht mehr rechtfertigen kann, dass der Tierschutz nur eine Unterabteilung im Landwirtschaftsministerium ist. Julia Klöckner hat immer gesagt, sie leitet ein Lebensministerium. Es ist aus Tierschutzsicht eher ein Leidensministerium geworden.

Woran machen Sie das fest?

Schröder Ein Beispiel: Am 14. Februar ist der neue Entwurf der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung im Bundesrat zur Abstimmung. Julia Klöckner will einen Passus streichen, der besagt, dass Sauen in Kastenstandhaltung ihre Gliedmaßen zumindest ungehindert ausstrecken können müssen. Damit verstößt sie eklatant gegen das Staatsziel Tierschutz, das seit 2002 im Grundgesetz steht. Der Staat muss demnach auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere schützen und darf die rechtliche Grundlage für Tiere nicht verschlechtern. Frau Klöckner will das aber und belohnt das noch mit 15 Jahren Übergang. So viel Zeit will sie den Landwirten nämlich lassen, um die Ställe umzubauen, und auch danach bleibt die Sau in engen Gitterkäfigen.

Sie haben Frau Klöckner deshalb bereits mit persönlicher Strafanzeige gedroht.

Schröder Ja. Und die werde ich auch stellen, sollte sich Frau Klöckner durchsetzen. Ich tue das nicht gerne. Das ist ja auch ein ungewöhnlicher Schritt, der Kommunikation abschneidet. Aber wir haben viele Dialoge angeboten, jetzt bleibt uns keine Wahl mehr. Wir haben kein anderes Instrument, denn die Verbandsklage für den Tierschutz gibt es auf Bundesebene nicht, die gilt nur für den Umweltschutz.

Aber es stehen doch auch ermutigende Sätze in dem neuen Entwurf, etwa, dass der Zeitraum, in dem Sauen im Kastenstand gehalten werden dürfen, verkürzt werden soll.

Schröder Natürlich sehe ich, dass es nach den 15 Jahren etwas besser wird für die Sau. Die Dauer der Fixierung nimmt ab, aus unserer Sicht aber nicht ausreichend genug. Es gibt die sogenannten Abferkelbuchten, deren Größe auf sechseinhalb Quadratmeter festgelegt werden. Die Wissenschaft bestätigt uns aber, dass für eine freie Abferkelung ein Raum von acht bis neun Quadratmetern nötig ist, um zu verhindern, dass z.B. Ferkel erdrückt werden. Es gibt also noch massive Verbesserungsnotwendigkeiten in dem Entwurf.

Wer zahlt am Ende dafür, dass die Sau im Stall mehr Platz hat?

Schröder Naja, für einen gesetzlichen Standard darf man keine Förderung bekommen. Also eigentlich müssten erst einmal die Landwirte die Kosten vollständig selbst tragen, es sei denn, sie gehen über das definierte Ziel hinaus. Ich betone aber deutlich: Seit 1992 ist laut Nutztierhaltungsverordnung vorgeschrieben, dass jedes Schwein ungehindert aufstehen, sich hinlegen sowie den Kopf und in Seitenlage die Gliedmaßen ausstrecken kann. Daran hält sich kaum ein Landwirt. Seit 1992 wirtschaften die Bauern also bekanntermaßen rechtswidrig.

Aber bekommen die Landwirte nicht eine Freigabe durch die Amtsveterinäre?

Schröder Genau, deswegen wäre es vermutlich schwierig, den Landwirt zu verklagen. Aber dann muss ich dafür sorgen, dass das Land eine Entschädigung zahlt, weil es nicht vollzogen hat, was in der Verordnung steht. Das ist Schadenersatz für den Landwirt, wenn er demnächst jede zweite Sau rausnehmen muss, um die Platzvorgaben zu erfüllen. Aber noch mal: Ich kann doch nicht jemanden, der seit 1992 rechtswidrig vor sich hin wirtschaftet auch noch dafür belohnen und ihm 15 weitere Jahre schenken. Wenn die Landwirtschaft eine Akzeptanz will in der Öffentlichkeit, dann muss sie auch einräumen, dass diese Praktik unzulänglich ist.

Das Bundesverwaltungsgericht hat im November 2016 in letzter Instanz bestätigt, dass Sauen im Kastenstand ihre Gliedmaßen ausstrecken können müssen, ohne an die danebenliegende Sau zu stoßen. Müsste das Thema spätestens seitdem nicht klar sein?

Schröder Das müsste es. Aber wir haben jetzt auch eine sehr kuriose Situation bekommen. Eigentlich müssten die Veterinäre seitdem durch jeden Sauenstall gehen und dem Landwirt vorschreiben, jede zweite oder dritte Sau aus dem Stall zu nehmen. Das tun sie aber nicht. In Sachsen-Anhalt hat die Regierung die Veterinäre zum Vollzug gezwungen. Dort wird es weitgehend umgesetzt. Die Landwirte vor Ort klagen nun aber auf Schadenersatz. Es ist ein heilloses Durcheinander geworden. Das zeigt sich insbesondere beim System der Schweinehaltung. Es steht kurz vor dem Kollaps. Das fängt schon bei der Zucht an: Wir haben heute Sauen, die 24 Ferkel zur Welt bringen, aber nur 14 Zitzen haben.

Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat für Schweine ein dreistufiges Tierwohlkennzeichen auf den Weg gebracht. Es soll dem Verbraucher zeigen, bei welchen Produkten höhere als die gesetzlichen Haltungsstandards eingehalten wurden. Kann es helfen?

Schröder Es könnte helfen, wenn es verbindlich wäre. Doch es ist nur freiwillig vorgesehen. Das ist schon fast eine Verzweiflungstat in Anbetracht des wachsenden Drucks aus der Bevölkerung, die wissen will, woher das Fleisch kommt. Frau Klöckners Kennzeichen schreibt zum Beispiel als Kriterium vor, die Tiere müssen intensiv betäubt werden. Da frage ich mich: Müssen die anderen Tiere nicht intensiv betäubt werden? Sie sagt, jeder Fahrer von Tiertransporten soll regelmäßig Sachkunde bekommen. Und die anderen Tiere, die nicht gelabelt sind, haben also einen Fahrer, der keine Sachkunde hat? Wenn etwas essenziell ist, dann gehört es ins Gesetz.

Was ist mit höheren Preisen für Fleisch?

Schröder Dass Fleisch heute zu billig ist, müssen alle verstehen. Und dass die Menschen mehr zahlen müssen, müssen sie akzeptieren. Wir haben Billigfleisch ja nur, weil wir kein Verursacherprinzip haben. Ein Beispiel aus dem Emsland: Dort ist das Grundwasser besonders mit Nitrat belastet. Warum? Wegen der hohen Dichte an Geflügelbetrieben. Diese Beseitigung der Umweltschäden zahlt aber ja nicht der Produzent von Fleisch, sondern der Steuerzahler. Auch der Veganer, der eigentlich gar nichts mit Fleischkonsum zu tun hat. Die Billigpreise haben wir nur, weil wir die Kosten auf die Allgemeinheit verlagern und nicht auf die, die mit Fleisch ihr Geld verdienen. Das ist ein Systemfehler.

Wie viel teurer soll Fleisch denn werden?

Schröder Das von der Bundesregierung beauftragte Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung schlägt derzeit 40 Cent mehr pro einen Kilogramm Fleisch vor. Aber bei aller Liebe: Wenn Sie heute ein 100-Gramm-Putenschnitzel für 79 Cent kaufen, dann würden Sie künftig 83 Cent zahlen. Dadurch wird Fleisch noch nicht zum Luxusgut.

Es müsste also deutlich teurer werden?

Schröder Ja, aber wir dürfen die Diskussion nicht auf die Preiserhöhung verdichten. Ich muss erst die Frage stellen, wie Tiere künftig gehalten werden sollen. Ich muss die Frage stellen, warum wir so viel Fleisch essen. Und ich muss die Frage stellen, warum wir so viel Fleisch produzieren. Denn wir haben derzeit ja einen leicht sinkenden Konsum, aber eine steigende Produktion. Die Preisfrage ist wichtig, aber damit kommen wir jetzt nicht inhaltlich weiter. Das Argument, ein Hartz-IV-Empfänger muss sich noch Fleisch leisten können, kann ich verstehen. Aber dann müssen halt die Sozialpolitiker den Hartz-IV-Satz erhöhen. Wir können es nicht zulassen, dass wir deswegen die Diskussion beenden. Ich will kein Kühlschrank-Diktator sein. Ich werde keinem den Teller vorschreiben, aber jeder muss verstehen, dass, wenn wir das Klima und die Umwelt schützen wollen, auch jeder etwas an seinem Konsumverhalten ändern muss.

An die Vernunft der Menschen zu appellieren, ist oft nicht zielführend. Brauchen wir vielleicht doch irgendwelche Verbote?

Schröder Ja, vielleicht. Natürlich ist es nie schön, Ge- und Verbote aufzustellen. Aber es ist die Pflicht von Ordnungspolitik, auch Grenzen aufzuzeigen. Nur auf Freiwilligkeit zu setzen, reicht nicht. Da gebe ich Ihnen recht. Das hat uns in keinem Bereich bisher vorangebracht. Aber noch mal: Der Verbraucher allein kann an der Ladenkasse nicht ein kaputtes System auffangen.

Gehört für Sie Tierschutz ins Klassenzimmer?

Schröder Unbedingt. Der Biologieunterricht, in dem vermittelt wird, wie die Knochen eines Tieres aussehen, ist nicht ausreichend. Wir brauchen mehr Tierschutz in Fächern wie eben Biologie, Ethik oder Politik. Vielleicht gehört aber auch einfach mal die Darstellung einer ehrlichen Welt dazu. Eine meiner Nichten lernt in der ersten Klasse das Alphabet. Bei K steht natürlich eine Kuh auf einer grünen Wiese, im Hintergrund eine Almhütte. Eine Almidylle werde ich bei der Nutzierhaltung nie wieder haben.

Wie sieht es mit unseren eigenen Haustieren aus? Halten wir die artgerecht?

Schröder Wichtig ist, dass sie tiergerecht leben. Problematisch kann es werden, wenn die Tiere zu sehr vermenschlicht werden. Die Bedürfnisse des Tieres werden dann nicht abgebildet. Der Klassiker sind natürlich die Hündchen, die in Louis-Vuitton-Jäckchen über die Einkaufsstraße getragen werden.

Brauchen wir also eine Art Führerschein für Haustiere?