Reinhold Otto Maier war der erste Ministerpräsident von Baden-Württemberg: Der Politiker (FDP/DVP) regierte das neu gegründete Land von April 1952 bis Oktober 1953. Nach seiner Wahl bildete er eine Koalition aus FDP/ DVP, SPD und BHE (Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten). Maier wurde am 16. Oktober 1889 in Schorndorf geboren und verstarb am 19. August 1971 in Stuttgart.