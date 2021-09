Manuela Schwesig im Wahlkampf : Eine Frau, die Kriege gewinnt

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kann bei der Landtagswahl 26. September auf einen Erfolg hoffen. Foto: dpa/Jens Büttner

Analyse Hiddensee Die SPD könnte dreimal vorne liegen: Scholz im Bund, Giffey in Berlin, Schwesig in Schwerin. Alle stehen für einen Mitte-Kurs mit nur leichtem Linksdrall. Schwesig kratzt in „Meck Pomm“ an der 40-Prozent-Marke. Will sie dann den SPD-Parteivorsitz? Unterwegs mit einer Ministerpräsidentin, der fast alles zu gelingen scheint.