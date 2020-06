Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Trumps Abzugsankündigung : Wem die US-Truppen in Deutschland nutzen

US-Präsident Donald Trump posiert 2018 während einer Zwischenlandung auf dem US-Stützpunkt in Ramstein mit Militärangehörigen. Foto: dpa/Shealah Craighead

Washington Gegen die von Präsident Donald Trump angekündigte Reduzierung der amerikanischen Militärpräsenz in Deutschland formiert sich nun auch in den USA Widerstand. Das hat seinen guten Grund.

Von Matthias Beermann

So etwas passiert in der tief gespaltenen amerikanischen Politik nur noch höchst selten: Führende Senatoren beider Parteien haben sich zusammengerauft, weil sie den von Präsident Donald Trump angekündigten Abzug von fast 10.000 amerikanischen Soldaten aus Deutschland unbedingt verhindern wollen. „Der Abzug von US-Truppen aus Deutschland wäre ein Geschenk für Russland – und das ist das Letzte, was wir tun sollten“, erklärte der frühere republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney in der Nacht zum Dienstag. Auch ein enger Vertrauter Trumps, Senator Lindsey Graham, unterstützte den Vorstoß. Die Demokratin Jeanne Shaheen erklärte, die Truppenpräsenz in Deutschland sei im beiderseitigen Interesse.

Ist der Abzug schon sicher?

Nein. Der Widerstand der Senatoren ist mehr als nur symbolisch: Trump kann den Abzug als Oberbefehlshaber der Streitkräfte zwar anordnen. Um ihn aber auch durchzuführen, wird Geld nötig sein, das der Kongress erst noch bewilligen muss. In Washington wird daher damit gerechnet, dass der Abzug wohl kaum in dem von Trump gewünschten Umfang durchgezogen wird. Der Präsident will die Zahl der amerikanischen Soldaten in Deutschland von knapp 35.000 auf 25.000 verringern. Damit will er Deutschland bestrafen, das weiterhin deutlich weniger für seine Verteidigung ausgibt als der Nato zugesagt worden war. Einige der aus Deutschland abgezogenen Soldaten könnten nach Polen verlegt werden, kündigte Trump unlängst an.

Warum sind die US-Truppen eigentlich in Deutschland?

Die US-Präsenz in Deutschland ist ein Erbe der alliierten Besatzung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Damals waren Millionen alliierter Soldaten hier stationiert. Im Westen blieb nach der Gründung der Bundesrepublik 1949 das Besatzungsstatut in Kraft, das es den USA, aber auch Frankreich und Großbritannien erlaubte, Soldaten in Deutschland zu stationieren. 1954 wurde das Besatzungsstatut durch eine Einigung innerhalb der Nato ersetzt. Sie gestattete acht Nato-Staaten eine ständige militärische Präsenz in Deutschland. Bis heute regelt dieses Abkommen, was Nato-Truppen in Deutschland tun dürfen.

Wie groß ist die US-Präsenz?

Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung 1990 waren noch fast 200.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert. Danach sank die Zahl aber rapide. Der letzte große Abzug liegt noch gar nicht lange zurück; zwischen 2006 und 2018 wurde der Umfang der US-Truppen mehr als halbiert, von mehr als 70.000 Mann auf nur noch knapp 35.000. Allerdings befinden sich immer noch fünf der sieben europäischen US-Garnisonen in Deutschland, die anderen beiden liegen in Belgien und in Italien.

Wie wichtig sind die Truppen in Deutschland für die USA?

Die Bedeutung der amerikanischen Militärpräsenz in Deutschland ist vor allem strategisch, sie bemisst sich also nicht allein an der Truppenstärke. So befindet sich bei Stuttgart die Kommandozentrale des „US European Command", von hier aus werden die Einsätze aller amerikanischen Teilstreitkräfte in mehr als 50 Ländern koordiniert – und zwar ausdrücklich auch mit Blick auf den Schutz der USA. Deutschland hat sich darüber hinaus zu einem der wichtigsten logistischen Drehkreuze für globale US-Militäreinsätze vor allem in Afrika und im Mittleren Osten entwickelt. So unterhält etwa die US-Armee in Landstuhl ihr weltweit größtes Lazarett außerhalb der USA, und ohne die Nutzung des pfälzischen Luftwaffenstützpunkts Ramstein mit seinen 8000 US-Soldaten wären die meisten amerikanischen Auslandsoperationen der vergangenen Jahre (Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien) undenkbar gewesen. Aus Ramstein, auch „Amerikas Flugzeugträger in Deutschland“ genannt, werden zudem viele Drohneneinsätze weltweit gesteuert.

Wie wichtig ist die Truppenpräsenz für Deutschland?

Abgesehen von der sicherheitspolitischen Bedeutung – ohne amerikanische Hilfe wären Deutschland und Europa gegen eine militärische Aggression nicht zu verteidigen – sind die US-Soldaten und ihre Familienangehörigen auch ein enorm wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Basen beschäftigen zahlreiche amerikanische und deutsche Zivilisten, und sie vergeben viele Aufträge an örtliche Firmen. Allein in Rheinland-Pfalz, wo rund die Hälfte der US-Soldaten in Deutschland stationiert ist, beschäftigt die Armee 7200 deutsche Zivilisten und ist damit einer der größten Arbeitgeber im Bundesland. Derzeit wird bei Kaiserslautern für rund eine Milliarde Euro das größte Militärkrankenhaus außerhalb der USA gebaut, und zwar unter Mithilfe zahlreicher deutscher Unternehmen. Die Wirtschaftskraft der US-Präsenz in der Region wird auf jährlich gut 2,3 Milliarden Euro geschätzt. Wie hart ein Abzug ansonsten strukturschwache Gebiete treffen würde, zeigte sich, als die Amerikaner 2014 aus Bamberg abzogen, was zu erheblichen Verwerfungen in der lokalen Wirtschaft führte.

Was kosten die US-Truppen Deutschland?