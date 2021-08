Die radikal-islamischen Taliban haben nach der Einnahme der Hauptstadt Kabul die Macht in Afghanistan übernommen und den Krieg für beendet erklärt. Viele Afghanen versuchen, aus dem Land zu fliehen – die Lage am Flughafen in der Hauptstadt ist am Montagmorgen (16. August) Berichten zufolge unübersichtlich bis chaotisch.