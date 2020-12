Im Kreis Heinsberg brach die Epidemie bereits zur Karnevalszeit aus, in jener berühmten Kappensitzung am 15. Februar in Gangelt, wie die Gesundheitsbehörden später feststellten. Am Rosenmontag wurde ein 47-Jähriger als Erstinfizierter in Nordrhein-Westfalen von Erkelenz in die Uniklinik Düsseldorf gebracht. Auch bei dessen Frau wurde das Virus nachgewiesen. Landrat Stephan Pusch ließ nach weiteren fast 200 Infektionen am 5. März Schulen und Kindergärten sowie städtische Schwimmbäder und Bibliotheken schließen. Tausende Infizierte mussten sich in Quarantäne begeben. In Hückelhoven, das nur wenige Kilometer entfernt von Heinsberg liegt, ging Großmutter Anna in die Selbstisolation. Enkelin Liah (M.) konnte ihre Oma nur durch die schützende Fensterscheibe der Gartentür sehen, begleitet von ihrer Mutter Daniela. Das Foto des dpa-Bildreporters Lars Berg wurde Pressefoto des Jahres.